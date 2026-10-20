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Ömer Çelik: fon şeytanları ve fon dolandırıcılarına karşı mekanizmalarla kararlıyız

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası yaptığı açıklamada fon dolandırıcılığına karşı kurumsal mekanizmalarla kararlılığın sürdüğünü vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Merve Çelik

Ömer Çelik: fon şeytanları ve fon dolandırıcılarına karşı mekanizmalarla kararlıyız

AK Parti sözcüsünün açıklaması:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada finansal dolandırıcılıkla mücadeledeki tutumlarını açıkladı.

Çelik, partinin uyguladığı yöntemleri anlatırken, 'fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının, üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı bu mekanizmalarla ifade etmeye devam ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

kararlılık ve mekanizmaların işleyişi:

Açıklamada öne çıkan vurgu, sorunların tespit edilmesi, izlenmesi ve mekanizmalar aracılığıyla müdahale edilmesi yönünde. Çelik, bu sürecin sürdürüleceğini ve partinin takipçi olacağını belirtti; uygulama detaylarının ilgili kurumlarla yürütüleceği kaydedildi.

mesajın siyasi ve toplumsal boyutu:

Parti sözcüsünün beyanı, vatandaşların tasarruflarının korunması ve piyasa güveninin sağlanması adına atılacak adımların önemine işaret ediyor. MKYK sonrası gelen açıklama, konunun AK Parti gündeminde kalmaya devam ettiğini göstermeyi amaçladı.

Çelik'in sözleri, partinin finansal suiistimallere karşı izleyeceği çizgiyi netleştirirken, kamuoyuna da izleme ve müdahale iradesi mesajı verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: &quot;Fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının, üzerine gidilmesi konusundaki...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının, üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı bu mekanizmalarla ifade etmeye devam ediyoruz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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