Omü EAIE 2026'da dört ülkeden üniversitelerle uluslararası iş birliğini genişletti

OMÜ, EAIE 2026'da kapsamlı protokollerle uluslararası ağını güçlendirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Glasgow'da düzenlenen 36. Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı ve Fuarı (EAIE 2026) kapsamında yapılan ikili görüşmeler sonucunda Gürcistan, Malezya, Mısır ve Hindistan'dan yükseköğretim kurumlarıyla yeni iş birliği protokolleri imzaladı. İmzalar, öğrenci ve akademik personel hareketliliğinden ortak araştırmalara, bilimsel etkinliklerden uluslararası projelere kadar farklı alanlarda somut adımlar atılması hedefi taşıyor.

Caucasus International University ile ortaklık:

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Caucasus International University Rektörü Prof. Dr. Kakhaber Kordzaia tarafından imzalanan protokol, iki kurum arasında akademik ilişkilerin artırılmasını amaçlıyor. Yapılan anlaşma kapsamında karşılıklı öğrenci ve akademik personel hareketliliğinin geliştirilmesi, ortak araştırma projeleri ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor. İmza töreninde Caucasus International University heyetinden uluslararası ilişkilerden sorumlu yetkililer yer aldı.

Universiti Sains Islam Malaysia ile sürdürülebilir iş birliği:

Malezya'nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ile de bir protokol imzalandı. Protokol, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile USIM Rektör Vekili Prof. Dr. Sofia Hayati Yusoff tarafından parafe edildi. Anlaşma, iki üniversite arasında kurumsal ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesine, sürdürülebilir iş birliği zeminlerinin oluşturulmasına vurgu yapıyor.

Damanhour Üniversitesi ile Mısır bağlantısı:

OMÜ ile Mısır'dan Damanhour Üniversitesi arasındaki protokol, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Manal Moustafa Abdel-Rahman ve OMÜ temsilcilerinin katılımıyla imzalandı. Taraflar, akademik etkileşimi artıracak ortak çalışma alanları oluşturmayı ve ortak araştırma olanaklarını genişletmeyi hedefliyor. İmza töreninde Damanhour Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler biriminden yetkililer de hazır bulundu.

Rajalakshmi Engineering College ile akademik değişim:

Hindistan merkezli Rajalakshmi Engineering College ile yapılan protokol, OMÜ'nün mühendislik ve teknoloji odaklı iş birliklerini destekleyecek nitelikte. Protokol, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Rajalakshmi Engineering College Rektör Vekili Prof. Dr. Philip Praveen tarafından imzalandı; karşılıklı öğrenci ve personel hareketliliği, ortak araştırmalar ve uluslararası projeler öncelikli çalışma başlıkları arasında yer aldı.

Tüm protokollerde ortak hedef, akademik ağın genişletilmesi ve iş birliklerinin kurumsal düzeyde sürdürülebilir hale getirilmesi oldu. Anlaşmalar, hem eğitim-öğretim hem de araştırma kapasitesinin uluslararası standartlarda güçlendirilmesine katkı sağlayacak yapıda tasarlandı.

OMÜ heyeti ve temsilciler:

İmzalanan protokollerde OMÜ'yü Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın yanı sıra Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan ve Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Tütüncü temsil etti. Heyet, EAIE 2026 süresince yürütülen görüşmelerde yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirdi ve mevcut ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik mutabakatlar sağladı.

OMÜ'nün bu adımları, üniversitenin uluslararasılaşma stratejisinin somut örnekleri olarak öne çıkıyor; önümüzdeki dönemlerde imzalanan protokollerin uygulamaya geçirilmesiyle öğrenci hareketliliği, ortak projeler ve akademik etkinlikler üzerinden somut çıktılar bekleniyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) GLASGOW’DA DÜZENLENEN 36. AVRUPA ULUSLARARASI EĞİTİM BİRLİĞİ KONFERANSI VE FUARI (EAIE 2026) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR SONUCUNDA GÜRCİSTAN, MALEZYA, MISIR VE HİNDİSTAN’DAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA YENİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALADI.