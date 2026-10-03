Mevcut yönetim çoğunluğu korudu, seçimler sorunsuz tamamlandı

Seçim sonuçları:

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın (ATB) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Mühsürler ve yönetimi, 8 komiteden 5'ini kazanarak görevde kalma hakkı elde etti. Yarış, iki liste arasında gerçekleşti; diğer listeyi Yücel Genç temsil etti.

Toplamda yaklaşık 700 delege kayıtlı bulunduğu genel kurulda, komite dağılımı sonucu Mühsürler ekibi çoğunluğu korurken, üç komitede Yücel Genç'in listesi üstünlüğü sağladı. Bu dağılım, yönetimin önümüzdeki dönemde borsa kararları üzerindeki yönlendirici rolünü sürdürmesine olanak tanıyor.

Süreç ve güvenlik önlemleri:

Seçim günü geniş güvenlik önlemleri alındı; oy verme ve sayım işlemleri titizlikle yürütüldü. Gözlem ve tutanaklara göre, seçim sırasında herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi ve süreç sorunsuz biçimde tamamlandı.

Mehmet Mühsürler yönetiminin kazandığı 5 komite, uygulama ve politika belirleme süreçlerinde etkin rol oynayacak; diğer 3 komite ise temsil ve denge işlevini sürdürecek. Komitelerin çalışma öncelikleri, borsanın gelecek dönem gündemini belirleyecek.

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI'NIN (ATB) GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU SONRASI MEVCUT BAŞKAN MEHMET MÜHSÜRLER VE YÖNETİMİ 8 KOMİTEDEN 5'Nİ KAZANARAK GÜVEN TAZELEDİ