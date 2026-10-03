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Kuzey Ege'de hava koşulları gökçeada feribot seferlerini etkiledi

Gestaş, 4 Eylül 2026 Pazar Kabatepe–Gökçeada hattında 07.00, 09.00, 11.00 ve 13.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:03

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 18:13

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kuzey Ege'de hava koşulları gökçeada feribot seferlerini etkiledi

Gestaş duyurdu:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı tarifeli seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

iptal edilen seferler:

Şirketin açıklamasına göre 4 Eylül 2026 Pazar günü Kabatepe–Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 07.00 ve 11.00, Gökçeada'dan ise saat 09.00 ve 13.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir.

yolcular için notlar:

İptal edilen seferlerden etkilenen yolcu ve araç sahiplerinin planlarını gözden geçirmesi önerilir. Gestaş tarafından yapılan duyuruda, güncel sefer bilgileri ve olası değişiklikler için şirketin resmi kanallarının takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Şirketten gelecek yeni duyurulara göre sefer programında düzenleme yapılması durumunda yolcular bilgilendirilecektir. İptal edilen seferlere ilişkin ayrıntılı bilgi ve sonraki güncellemeler için ilgili yetkililerin açıklamaları izlenmelidir.

ÇANAKKALE&#039;NİN KUZEY EGE DENİZİ&#039;NDEKİ GÖKÇEADA İLÇESİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI TARİFELİ...

ÇANAKKALE'NİN KUZEY EGE DENİZİ'NDEKİ GÖKÇEADA İLÇESİNE YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI TARİFELİ FERİBOT SEFERLERİ, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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