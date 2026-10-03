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Parkta güven veren gösteri: arama kurtarma köpekleri çocukları saniyeler içinde buldu

Kırıkkale'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde İtfaiye'nin arama kurtarma köpekleri, eğitimcilerle saklanan çocukları kısa sürede buldu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Parkta güven veren gösteri: arama kurtarma köpekleri çocukları saniyeler içinde buldu

Etkinlikte gösterilen yetenekler:

Kırıkkale Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Canlı Arama Kurtarma Köpek Birimi Büyük Şehir Parkı'nda görev kabiliyetlerini sergiledi. Vatandaşlar ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği gösteride, köpekler alan içinde saklanan çocukların yerini saniyeler içinde tespit etti.

Gösteri sırasında eğitimciler, köpeklerin arama tekniklerini ve görev süreçlerini adım adım anlattı; performansın ardından çocuklar köpeklerle etkileşime girip fotoğraf çektirdi. Etkinlikte katılımcılara mısır ve limonata ikram edildi.

Eğitmenlerin ve yetkililerin mesajı:

İsmet Pehlivanlı ve Kürşat Gazi Arslan eşliğinde gerçekleştirilen sunumda, Pehlivanlı şu ifadeleri kullandı: "Köpeklerimizin ne iş yaptığı hakkında halkımızı bilgilendirdik ve bir gösteri gerçekleştirdik. Çocukların köpeklerimizle iletişim kurmasını ve hayvanlarla bağ kurmasını sağlamaya çalıştık". Bu yaklaşım, hem arama kurtarma farkındalığını artırmayı hem de hayvanlarla empati kurulmasını hedefliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer ise çocuklara hayvan sevgisi aşılamanın önemine vurgu yaptı: "Hayvanların dünyamızı paylaştığımız canlılar olduğunu çocuklara anlatmaya çalışıyoruz. Çocukların hayvanlardan korkmaması, onlara sevgiyle yaklaşması gerektiğini göstermek istiyoruz" dedi.

Katılımcı görüşleri ve çağrılar:

Etkinliği izleyenler arasında yer alan Başak Pehlivanlı, hayvanların korunması ve düzenli beslenmelerinin önemine dikkat çektiğini belirtti. Diğer bir katılımcı Ceyda Utgu ise özellikle kış aylarında sokak hayvanları için su ve mama bırakılması çağrısında bulundu.

Etkinlik, Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın talimatıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edildi. Düzenlenen gösteri hem okul çağındaki çocuklar için eğitim değeri taşıdı hem de arama kurtarma ekiplerinin yerel halka tanıtılmasını sağladı.

Resmi birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, toplumda hayvan hakları ve arama kurtarma bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Gösterinin sonunda çocukların köpeklerle kurduğu olumlu temas, etkinliğin hedefleri arasında öne çıktı.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI CANLI ARAMA KURTARMA KÖPEK BİRİMİ, BÜYÜK ŞEHİR PARKI&#039;NDA VATANDAŞLAR VE...

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI CANLI ARAMA KURTARMA KÖPEK BİRİMİ, BÜYÜK ŞEHİR PARKI'NDA VATANDAŞLAR VE ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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