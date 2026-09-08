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Omü ve Samsun Büyükşehir'den 55–75 yaş için aktif yaşlanma üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi, 55–75 yaş grubuna yönelik Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi programına başvuruları 15 Eylül 2026'da açıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Omü ve Samsun Büyükşehir'den 55–75 yaş için aktif yaşlanma üniversitesi

YBÜ'nün hedefleri ve kapsamı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi (YBÜ), dünyada yaygınlaşan Üçüncü Yaş Üniversitesi yaklaşımını temel alıyor. Programa davet edilen 55–75 yaş aralığındaki bireyler için hazırlanan müfredat; fiziksel, bilişsel ve sosyal iyi oluşu destekleyen eğitimler, atölyeler ve toplumsal katılımı artırıcı etkinlikleri kapsıyor.

YBÜ, OMÜ'nün akademik birikimi ve kurumsal kapasitesiyle şekillenen özgün bir eğitim modeli sunmayı amaçlıyor. Programın müfredatı ileri yaş dönemi gereksinimlerini dikkate alırken, kuşaklararası etkileşim ve deneyim aktarımını da önceliklendiriyor. Bu yaklaşım, katılımcıların toplumsal yaşama aktif katılımını ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Kayıt, uygulama ve yürütücülük:

OMÜ Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinde başvurular 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Eğitimler OMÜ kampüsünde, Bilim İletişimi Ofisi ile ortak kullanılacak binada yapılacak ve katılımcılar için erişilebilir, güvenli bir ortam sağlanacak.

Programın yürütücülüğünü OMÜ Rektör Danışmanı ve Eğitim-Öğretim Koordinatörü Prof. Dr. Emine Şendurur ile YBÜ Koordinatörü Doç. Dr. Senem Gürkan üstleniyor. Kayıt şartları, ayrıntılı takvim ve başvuru bilgileri OMÜ internet sitesinden duyurulacak.

YBÜ, yalnızca bilgi aktarmayı değil, ileri yaş dönemindeki bireylerin sosyal ilişkilerini güçlendirmeyi ve toplumsal katkılarını artırmayı amaçlayan çok boyutlu bir girişim olarak öne çıkıyor. İlgilenenlerin OMÜ web sayfasını takip etmesi, başvuru takvimine göre hareket etmesi öneriliyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ)

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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