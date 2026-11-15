Esenler’de 50 yıllık edebî yolculuk: Nurullah Genç’e vefa gecesi

Program ve katılımcılar:

Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "50’inci Sanat Yılında Nurullah Genç" programı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe birçok konuk katıldı; aralarında İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kurucu Genel Başkanı ve eski milletvekili Ekrem Erdem ile Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan yer aldı. Sahne, edebiyat, spor ve sanat çevrelerinden gelen katılımcılarla doluydu.

Vali davut gül’ün sözleri:

Davut Gül, açılış konuşmasında Nurullah Genç’in 50’inci sanat yılını kutlayarak organizasyonu hazırlayanlara teşekkür etti. Konuşmasında Genç’in hayatından ve üretkenliğinden örnekler vererek onun "tırnaklarıyla, emeğiyle, okuyarak ve çalışarak" kendini var ettiğini vurguladı. Gül, Genç’in yıllar boyunca dile getirdiği değerlerle toplumda iz bıraktığını belirterek, "Nurullah Hocamızın 50’inci sanat yılını tebrik ediyorum" dedi ve kendisine uzun ömür diledi.

Mehmet tevfik göksu’nun değerlendirmesi:

Mehmet Tevfik Göksu, Nurullah Genç’in şiirlerinin toplum ve siyaset sahnesindeki etkisine değindi. Göksu, özellikle "Uyan Artık Yiğidim" şiirinin kendi konuşmalarında sıkça başvurduğu bir metin olduğunu söyledi ve Genç’in eserlerinin kürsülerde ve mitinglerde iz bıraktığını aktardı. Esenler’de kültür ve sanat çalışmalarının temel amaçlarından birinin geçmişten bugüne iz bırakmış isimleri gençlerle buluşturmak olduğunu belirten Göksu, çocukların kendi hikâyelerini oluştururken bu örneklerden ders alacaklarını ifade etti.

Nurullah Genç’in anıları ve sözleri:

Programın konuğu Nurullah Genç, sanat hayatının ilk yıllarına ilişkin anılarını paylaştı. Yazarlık ve şiir yolculuğunda karşılaştığı sorgulamalardan, üretme gayretinden ve inançla yürütülen çabadan söz etti. Genç, yıllar önce çalışmalarının altına yazdıkları "Gayret bizden, tevfik Allah’tandır" sözünü hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Genç, şiir yazdığı dönemlerde sıkça sorulan "Niçin yazıyorsun, derdin nedir, bunları kim bilecek?" sorusuna verdiği cevabı da paylaştı: "Balık bilmezse Hâlık bilir". Bu cevabın arkasındaki anlayışı şöyle açıkladı: Hâlık bilir ise O’nun bildirdiğini insanlar da zamanla bilecek. Konuşmasında dinleyicilere ve programı düzenleyenlere teşekkür eden Genç, yapılan çalışmaların hayra vesile olmasını diledi.

Etkinliğin önemi ve kapanış:

Gecede konuşulanlar, Nurullah Genç’in hem edebî üretimi hem de toplum üzerindeki etkisinin altını çizdi. Konuşmacılar, Genç’in nesiller boyu aktarılacak bir hayat hikâyesi bıraktığını ve gençlerle bu mirasın paylaşılmasının önemini vurguladı. Program, usta şaire yönelik vefa, teşekkür ve iyi dileklerle sona erdi; katılımcılar, sanatçının 50 yıllık üretkenliğinin kutlanmasının kendileri için bir bahtiyarlık olduğunu belirtti.

Nurullah Genç ve onu anan konuşmalar, Esenler’in kültür-sanat gündeminde iz bırakan bir gece olarak kayda geçti; salonda bulunanlar sanatçının sözleri ve anıları etrafında buluştu.

Nurullah Genç’in 50’inci sanat yılı Esenler’de kutlandı