İl müdürü gençlerle mutfakta: çiğ köfteyle vize morali

yurt mutfağında samimi buluşma:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Güzelhisar Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyaret, öğrencilerin yoğun sınav dönemine kısa ve moral verici bir mola sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Yığmatepe, öğrencilerle sohbet ederek onların sınav gündemini dinledi ve destek mesajları paylaştı.

öğrencilere çiğ köfte ikramı:

Toplantının en dikkat çekici anı, yığmatepe'nin mutfağa girip çiğ köfte yoğurması oldu. İl Müdürü, tezgahın başına geçerek öğrencilerle birlikte çiğ köfte hazırladı ve kendi elleriyle hazırladığı ikramları gençlere sundu. Bu hareket, gençlerin arasında sıcak ve samimi görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Etkinlik sırasında Yığmatepe, öğrencilere sadece ikram sunmakla kalmadı; onlarla aynı sofrayı paylaşarak moral verdi ve vize haftası öncesi streslerini azaltmaya çalıştı. Katılımcılar, bu tür buluşmaların hem motivasyon artırıcı hem de dayanışma duygusunu güçlendirici olduğunu belirtti.

Yığmatepe'nin Aydın'da gençlerle bir araya gelme çabası, kurumun gençlik politikaları çerçevesinde devam eden ziyaretlerin bir parçası olarak kayda geçti. Ziyaret, yurt yönetimi ve öğrenciler tarafından olumlu karşılandı ve samimi görüntülerle sona erdi.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ SERHAT YIĞMATEPE, GÜZELHİSAR ERKEK ÖĞRENCİ YURDU’NDA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK VİZE HAFTASI ÖNCESİNDE GENÇLERE MORAL VERDİ.