Beyaz liste tüm meslek gruplarında birinci oldu: Yüksekova TSO'da 8'de 8

seçim sonuçları:

Hakkari’de gerçekleştirilen Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde sandıklar, yeni dönem meclis üyelerini belirlemek üzere kuruldu. Üç farklı liste arasında geçen yarışın sonunda, Abdurrahman Pınar öncülüğündeki Beyaz Liste tüm dengeleri lehine çevirerek dikkat çekici bir başarı elde etti.

adaylar ve listeler:

Seçimde mevcut YTSO Başkanı Salih Özdemir mavi listeyle, önceki dönem başkanı Abdurrahman Pınar beyaz listeyle ve Kemal Kayak kırmızı listeyle yarıştı. Gözlem ve oy sayımlarının tamamlanmasıyla meclis üyelikleri kesinleşti.

beyaz listenin başarısı:

Beyaz Liste, sandıktan 8 meslek grubunun tamamında birinci çıkarak seçimlere damga vurdu. Bu sonuç, listeye verilen desteğin geniş tabanlı olduğunu gösterirken, yeni dönemde YTSO içindeki dengeleri de belirleyecek nitelikte.

Seçim sonrası oluşacak meclis yapısı, odanın öncelik ve çalışma programlarının şekillenmesinde belirleyici olacak. Üyelerin tercihleriyle netleşen tablo, YTSO yönetiminde izlenecek yol ve önceliklere işaret ediyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI (YTSO) SEÇİMLERİNDE, ABDURRAHMAN PINAR’IN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ ‘BEYAZ LİSTE’, 8 MESLEK GRUBUNUN TAMAMINDA BİRİNCİ OLDU.