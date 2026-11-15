Erken teşhis için kapılarını açtı: Aydın Şehir Hastanesi'nde diyabet taraması

etkinlik ve tarama uygulamaları:

Aydın Şehir Hastanesi’nde diyabet farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte hasta ve hasta yakınlarına yönelik kapsamlı bir sağlık taraması yapıldı. Sağlık personeli tarafından kan şekeri, tansiyon ve bel çevresi ölçümleri gerçekleştirildi; elde edilen bulgular diyabet açısından risk faktörleri ışığında değerlendirildi.

Katılımcılara ölçümlerin yanı sıra hastalığın erken belirtileri ve riskleri hakkında sözlü bilgilendirme yapıldı. Tarama sırasında basit değerlendirmeler sonucu risk taşıdığı belirlenen vatandaşlara, ileri tetkik ve durum değerlendirmesi için ilgili polikliniklere yönlendirme sağlandı.

katılımcılara verilen yönlendirme ve eğitim:

Etkinlikte sağlık ekipleri, diyabetten korunma yolları, düzenli kontrollerin önemi ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda uygulamalı ve anlaşılır bilgiler paylaştı. Katılımcılara yaşam tarzı değişikliklerinin kan şekeri kontrolünde oynadığı rolün altı çizilirken, takip gerektiren durumlar için planlama önerileri sunuldu.

Sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılara küçük ikramlarda bulunuldu; bu uygulama, sağlıklı seçimlerin günlük hayata nasıl entegre edilebileceğine dair pratik örnekler sunmayı hedefledi.

hastane yönetiminin incelemesi ve vurgulanan mesaj:

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ve hastane yönetimi etkinlik alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililer, diyabetin erken dönemde tespit edilmesinin ve risk faktörlerine zamanında müdahale edilmesinin hasta sonuçları üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

Etkinlik, toplumda düzenli sağlık kontrollerinin ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesinin önemini vurguladı; yapılan taramalar ve bilgilendirmelerle hem farkındalık artırıldı hem de gerektiren durumlar için hızlı yönlendirme mekanizması işletildi.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ'NDE DİYABET KONUSUNDA FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME VE TARAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. ETKİNLİKTE HASTA VE HASTA YAKINLARININ KAN ŞEKERİ, TANSİYON VE BEL ÇEVRESİ ÖLÇÜLEREK DİYABET AÇISINDAN RİSK FAKTÖRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ.