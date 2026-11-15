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Ayrıldığı kız arkadaşını köy evine götürdüğü iddia edilen iki genç adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun'da ayrıldığı kız arkadaşını 'son kez konuşalım' diyerek arkadaşıyla köy evine götürdüğü iddia edilen iki genç, şikâyet üzerine gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayrıldığı kız arkadaşını köy evine götürdüğü iddia edilen iki genç adli kontrolle serbest bırakıldı

Ayrıldığı kız arkadaşını köy evine götürdüğü iddia edilen iki genç adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ayrıldığı kız arkadaşını son kez konuşmak bahanesiyle arkadaşının aracına bindirip köy evine götürdüğü öne sürülen iki kişi, polisteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan işlem, mağdurun şikâyeti üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekiplerinin müdahalesiyle başladı.

olayın gelişimi:

İddialara göre Ş.Ç., ayrıldığı kız arkadaşını tekrar görüşmek istediğini söyleyerek arkadaşı S.Ç.nin kullandığı araca bindirdi. Genç kızın köy evine götürüldüğü yönündeki beyanı üzerine emniyet güçleri devreye girdi ve her iki şüpheli gözaltına alındı.

adli süreç ve karar:

Polisteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkeme sürecinde şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi. Olayla ilgili ifadeler ve soruşturma kayıtları dosyada yer almakta olup, adli sürecin ayrıntıları mahkeme kayıtlarında bulunacaktır.

S.Ç. AYRILDIĞI KIZ ARKADAŞINI SON KEZ KONUŞALIM DİYE KÖY EVİNE GÖTÜRÜNCE GÖZALTINA...

S.Ç. AYRILDIĞI KIZ ARKADAŞINI SON KEZ KONUŞALIM DİYE KÖY EVİNE GÖTÜRÜNCE GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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