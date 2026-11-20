Operasyon ve deliller:

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 Eylül 2025 tarihinde İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Kastamonu girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, H.Ç.'nin kol çantasında 848 gram metamfetamin ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ve 1 adet SIM kart bulundu.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan H.Ç. ve A.Y. tutuklandı; soruşturma kapsamında diğer şüpheliler R.D. ve S.Ç. hakkında da tedbir kararı uygulandığı kaydedildi.

Duruşma ve mütalaa:

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Hediye Ç. ile tutuksuz sanık Atakan Y. SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, H.Ç. ve A.Y.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama' suçunu işlediklerinin tespit edildiğini belirterek, bu sanıkların hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz yargılanan A.Y.'nin tutuklanmasını istedi. Savcılık, R.D. ve S.Ç. hakkında ise tedbir kararı bulunduğunu ifade etti.

Sanıkların savunmaları:

Tutuklu sanık H.Ç. savunmasında, uyuşturucu maddelerin bulunduğu çantayı R.D.'den aldığını belirterek, 'Hepsini onlar yaptırdı. Ben çantayı R.D.'den aldım. Ben çocuklarımdan korktuğum için mecbur kaldım, bunu inkar etmiyorum. Sizin karşınıza böyle geldiğim için çok özür diliyorum. Allah şahidim olsun ki pişmanım. Beni kullandılar, böyle olacağını bilseydim yapmazdım. Benim önce kadınlığımı, sonra anneliğimi kullandılar' dedi. H.Ç., S.Ç.'den korktuğu için önceki duruşmalarda ismini söyleyemediğini, İstanbul'a giderken çantanın içini kontrol etmediğini ve uyuşturucu maddeyi ilk kez karakolda gördüğünü belirtti.

Tutuksuz sanık A.Y. ise savunmasında mütalaada bahsedilen telefon numarasına kayıtlı mesajların farklı saatlerde gönderildiğini, suçlamaları kabul etmediğini ve H.Ç.'nin yakalanan maddenin kendisinin gönderdiği parayla alınabilecek bir miktar olmadığını öne sürdü. A.Y., H.Ç.'yi yönlendiren kişinin S.Ç. olduğunu iddia ederek yazılı savunma için süre talep etti ve 'Ben burada 7 ay boyunca aynı dosyayı çevire çevire defalarca okudum ve ezberledim. Ben deli miyim, uyuşturucu işine girip ömrümü cezaevinde geçireyim? Beraatimi talep ediyorum' dedi.

Mahkeme, H.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve avukatlara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KASTAMONU'DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN AÇILAN DAVADA TUTUKLU SANIK HEDİYE Ç. İLE TUTUKSUZ SANIK ATAKAN Y.'NİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.