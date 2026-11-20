Cenaze töreni:

Manisa’nın Kula ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Erbay için Saraçlar Mahallesi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törenin ardından merhumun naaşı, dualar eşliğinde Saraçlar Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Törenin geçmişi ve aile bağı:

Halil İbrahim Erbay, oğlu Özel Harekat Polisi Nedim Erbay'ı 2015 yılında Batman’da düzenlenen bombalı terör saldırısında kaybetmişti. Şehit Nedim Erbay, 47 yaşında, evli ve iki çocuk babası olarak memleketi Kula’da toprağa verilmişti; mesai arkadaşlarının omuzlarında taşınan naaşı, Şah Süleyman Camii’ndeki cenaze töreninin ardından Kula Şehitliği'ne uğurlanmıştı. Aradan geçen yılların ardından baba Erbay da aynı mahallede düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Katılımcılar ve mesajlar:

Cenaze törenine şehidin silah arkadaşları ile birlikte Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, Kula İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İlçe Koordinatörü Adem Yardımcı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca aileye başsağlığı dilekleri iletildi ve merhuma dualar okundu.

Merhum Halil İbrahim Erbay için düzenlenen tören, hem şehit ailesine saygı hem de toplumun bir arada olduğunun göstergesi olarak değerlendirildi. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

BATMAN’DA 2015 YILINDA DÜZENLENEN BOMBALI TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞEN ÖZEL HAREKÂT POLİSİ NEDİM ERBAY’IN BABASI HALİL İBRAHİM ERBAY, KULA’DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.