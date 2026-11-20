Çalışmalar yerinde incelendi:

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kavallı köyünde, köy yolları ve ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesine yönelik sürdürülen parke taşı döşeme çalışmaları sahada takip edildi. Kaymakam Çağlar Partal, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek uygulamanın ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Uygulama süreci ve kontroller:

İnceleme sırasında Partal, görevlilerden parke döşeme işlemlerinin geldiği aşama, kullanılan malzeme kalitesi ve devam eden faaliyetlerin zaman planı hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Çalışmaların köy içi ulaşımı rahatlatacak ve ortak alanların kullanımını kolaylaştıracak şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Beklenen etkiler ve değerlendirme:

Saha gezisinde uygulama alanlarını gezen Partal, yolların düzenlenmesiyle birlikte kırsal altyapıda sağlanacak iyileşmenin yerel yaşamı olumlu etkileyeceğini belirtti. Yerel yönetim ile yürütülen uygulamaların koordinasyonu ve takip mekanizmaları da çalışmanın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak değerlendirildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin devam eden çalışmaları, köy yollarında konfor ve güvenliği artırmayı hedefliyor; yerinde yapılan değerlendirmelerle eksiklerin giderilmesine yönelik adımlar takip ediliyor.

SİLOPİ’DE KÖY YOLLARI İÇİN PARKE MESAİSİ