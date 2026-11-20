Uludağ İçecek, 1. FC Nürnberg heyetini 21-24 Kasım tarihleri arasında ağırlayacak

Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen sponsorluk anlaşmasının ardından 1. FC Nürnberg yönetiminden üst düzey bir heyet, 21-24 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye geliyor. Uludağ İçecek Türk AŞ tarafından düzenlenen programla konuklar Bursa ve İstanbul'da marka ve üretim faaliyetlerini yerinde tanıyacak, aynı zamanda kulüp iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaret programı ve amaçları:

4 kişiden oluşan değil daha geniş bir üst yönetim heyetini kapsayan program çerçevesinde misafirler, Uludağ İçecek'in Bursa'daki merkez ofisini ile Yenice ve Çaybaşı üretim tesislerini gezecek. Heyet bünyesinde Niels Rossow (Yönetim Kurulu Sözcüsü ve Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Dr. Jörg Burkhardt (Pazarlama Direktörü), Marcus Röler (Ortaklıklar Başkanı), Lea Winter (Pazarlama Müdürü) ve Michael Bischof (Sportif Direktör) gibi isimler yer alıyor.

Ziyaretin amaçları arasında Uludağ İçecek'in üretim kapasitesi, operasyonel yapısı ve uluslararası pazarlardaki konumunu paylaşmak, sponsorlukla başlayan ilişkileri derinleştirmek ve iki ülke futbolu arasında yeni iş birlikleri için zemin hazırlamak bulunuyor. Şirket, bu buluşmayla aynı zamanda Almanya'daki varlığını ve marka görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Bursa buluşması ve maç deneyimi:

Programın öne çıkan etkinliklerinden biri, 1. FC Nürnberg heyetinin Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile gerçekleştireceği görüşme. Görüşme sonrası heyet, Bursaspor'un Sivasspor ile oynayacağı maçı, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl ile birlikte tribünden izleyecek. Ziyaretin Bursa ayağında ayrıca misafirlere kentin kültürel ve gastronomik değerleri de tanıtılacak.

Uludağ İçecek, markasının çatısı altında bulunan 6 kategori, 11 alt marka ve 45 çeşit ürünle Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında varlık gösteriyor; ziyaret konuklarına bu geniş ürün portföyünün hikâyesi ve üretim süreçleri aktarılacak.

İki kulübün mirası ve spor iş birlikleri:

1. FC Nürnberg, Andreas Köpke, Stefan Reuter ve Max Morlock gibi isimlerin forma giydiği, bugün Miroslav Klose'nin teknik direktörlüğünü yaptığı; dokuz kez Almanya şampiyonu olmuş köklü bir kulüp. Kulüp, Max-Morlock Stadyumunda 50 bin kişilik kapasiteyle maç oynuyor ve 2025-2026 sezonunu %70,3 stat doluluk oranı ile tamamladı.

Benzer şekilde Bursaspor da 2009-2010 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğu ile güçlü bir tarihe sahip. Kulübün evi Timsah Arena 43 bin 800 seyirci kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük stadyumları arasında yer alıyor ve bu sezon stat doluluk oranı %93,5'e ulaştı. Bu buluşma, her iki kulübün şehirleriyle kurdukları bağlar, ortak mirasları ve geleceğe dönük hedefleri açısından önem taşıyor.

Uludağ İçecek'in uluslararası stratejisi:

Uludağ İçecek, Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirme hedefiyle 1912'ye uzanan kökleri ve kurumsal mirası doğrultusunda bu sponsorlukla Avrupa profesyonel futbolundaki ilk büyük ölçekli ortaklığını hayata geçirdi. Şirket, 1985'ten bu yana Bursaspor'un uzun soluklu destekçilerinden biri olmasının yanı sıra 2019'dan beri EuroLeague'in resmi sponsoru, Dubai Palm City FC forma sırt sponsoru ve 2017'den beri Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT) destekçisi olarak spor yatırımlarını sürdürüyor.

Önümüzdeki dönemde Almanya pazarındaki 50. yılını kutlamaya hazırlanan Uludağ İçecek, bu tür uluslararası adımlarla marka bilinirliğini artırmayı ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl ziyaret ve sponsorlukla ilgili olarak şunları ifade etti: "Bu ortaklık, bir sponsorluk anlaşmasından çok, aynı temel değerleri paylaşan, köklü iki markanın iş birliğidir. 1. FC Nürnberg; gelenek, yenilikçilik ve sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılık ilkelerini temsil ediyor. Bunlar, on yıllardır Uludağ İçecek'in de temelini oluşturan değerler."

Kızıl sözlerini şu cümleyle sürdürdü: "Ağustos ayında imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla başlayan bu yolculukta, şimdi 1. FC Nürnberg heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücüyle farklı ülkeler, kulüpler ve taraftarlar arasında kalıcı bağlar kurmayı; Uludağ İçecek'in uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

ZİYARET KAPSAMINDA ALMAN HEYET, ULUDAĞ İÇECEK'İN ÜRETİM TESİSLERİNİ YAKINDAN TANIRKEN, MARKANIN 1985 YILINDAN BU YANA DESTEKÇİSİ OLDUĞU BURSASPOR YÖNETİMİYLE DE BİR ARAYA GELECEK.