mahkeme kararını açıkladı

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2023 yılı içinde Yeşilyurt Belediyesi'ne ait arsaların sahte belgelerle tapu müdürlüğü üzerinden üçüncü şahıslara devredildiği iddiasıyla 13 sanık yargılandı. Sanıklar hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmaların alınmasının ardından kararını açıkladı; 8 sanık hakkında hapis, 5 sanık hakkında beraat kararı verildi.

verilen cezalar:

Mahkeme heyeti, belediye çalışanı T.S.'ye 13 yıl 4 ay hapis ve adli para cezası verdi. M.A. ve H.Ş. hakkında 7 yıl 9'ar ay, M.Y.C. hakkında 4 yıl 3 ay, M.K. hakkında 4 yıl 2 ay, M.G. hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ayrıca M.O.A. ve T.A. hakkında verilen hapis cezalarının 7 yıl 19 ay olduğu belirtildi. Mahkeme, belediyenin ihalesine katılarak arsa satın alan H.B., A.B., R.D., A.A. ve Y.K. hakkında beraat kararı verdi.

sahte belgelerin hazırlanma yöntemi:

İddianamede, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak bölümünde emlak şefi olarak görev yapan T.S.'nin, arsaların satışının yapılmış gibi gösterilmesi amacıyla sahte encümen kararları düzenlediği belirtildi. Hazırlanan belgelerde encümen üyelerinin isim ve imzalarının gerçek karar metinlerinden alındığı ve bunların renkli fotokopi yöntemiyle çoğaltıldığı kaydedildi.

Sahte kararlarla taşınmazların devri için Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü'ne yazı gönderildiği ve satış bedelleri belediyeye ödenmeden tescil işlemlerinin yapıldığı tespit edildi. İddianamede, T.S.'nin yurt dışına kaçarken Gürcistan sınırına yakın Hopa'da yakalandığı bilgisi de yer aldı.

uzman raporu ve arsa değer tespiti:

Kayseri Bölge Kriminal Daire Başkanlığı uzmanlık raporlarında, söz konusu encümen kararlarının güvenlikli evrak niteliği taşımadığı; ancak mühür, kaşe ve yetkili imzalar dahil matbu şekil ve ibarelerin renkli kopya özellikleri gösterdiği belirtildi. İmzaların birbirinin aynısı olduğu ve tek bir kaynaktan çoğaltıldığı; belgelerin sahteliğinin ilgili birimlerin kaynak kayıtlarından araştırılmadan anlaşılmasının güç olduğu değerlendirmeleri yer aldı.

İddianamede, usulsüz işlemlere konu edilen 18 arsanın Kasım 2023 dönemindeki muhammen bedelinin yaklaşık 7 milyon TL olduğu bilgisi verildi. Ayrıca T.S.'nin ifadesinde açığa alındığını, çok sayıda kişiye borcu bulunduğunu ve borçlarından kurtulmak amacıyla daha önce ihale edilmiş ancak talip olmadığı için iptal edilen arsalarla ilgili sahte encümen kararları düzenlediğini söylediği aktarıldı.

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