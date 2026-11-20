Kastamonu'da refüjdeki su kanalına düşen araçta iki kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ortalıca köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerleri geçip refüjdeki beton su kanalına düştü. Olayda sürücü ile yanında bulunan eşi yaralandı.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Tosya ilçesi -100 kara yolu Ortalıca köyü mevkiinde gerçekleşti. Sürücüsü H.A. olan, plakası 34 HC 0446 olan Citroen marka otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak beton su kanalına devrildi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumuna ilişkin detaylara ilişkin bilgi verilmezken, kazayla ilgili resmi bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar süreci ve güvenlik güçlerinin müdahalesi kayda geçti.

Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarpıp su kanalına düştü: 2 yaralı