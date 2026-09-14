Optimus Prime ile enkazın ulaşılamayan noktalarına erişim için yeni adım

Başbakan bölgeyi yerinde inceledi

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Girne açıklarında yürütülen arama çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında yetkililerden operasyonun güncel durumu, teknik imkanlar ve çalışmanın bundan sonraki aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi alındı.

Üstel, kayıplara ulaşma hedefiyle yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı ve arama görevine katkı veren ekipler ile kurumlara teşekkür etti. Bu kapsamda görev yapan TCG Alemdar ve TCG Işın personelinin gece gündüz çalıştığını, denizin yüzlerce metre altında zorlu koşullarda önemli katkılar sağladığını belirtti.

Optimus Prime gemisinin göreve katılması:

Türkiye'den gelen özel donanımlı Optimus Prime gemisi batık alanına ulaşarak çalışmalara başladı. Üstel ve Ataoğlu gemiye çıkarak, yetkililerden geminin teknik donanımı, uzaktan kumandalı su altı araçları ve operasyonun ilerleyişine dair bilgi aldı.

Üstel, geminin Türkiye'de gerçekleştirilen deniz altı projelerinde görev aldığını, gelişmiş teknik kapasitesi sayesinde enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarına erişimin mümkün olacağını ifade etti. Bu kapsamda iç bölümlerin ayrıntılı biçimde incelenmesi ve kapsamlı bir çalışma yürütülmesi planlanıyor.

Koordinasyon ve çalışmaların sürdürülebilirliği:

Çalışmaların Türkiye ile tam iş birliği ve koordinasyon içinde yürütüldüğü bildirildi. Üstel, denizden, havadan ve karadan sürdürülen faaliyetlerin sonuç alınıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi ve devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurguladı.

Kayıplara ulaşma umudunun korunarak arama faaliyetlerinin yeni aşamayla daha ileri bir noktaya taşınmasının beklendiği aktarıldı. Üstel, en kısa sürede kayıplara ulaşılmasını umut ettiklerini ve devletin ilk günden beri kayıplarından vazgeçmediğini ifade etti.

Kayıp aileleri ve kamuoyu gelişmeler konusunda düzenli biçimde bilgilendirilecek. Üstel, bu elim kazada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek ailelere ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu ve kayıp ailelerinin acısını paylaştıklarını belirtti.

Yetkililer, enkazın her bölümünün titizlikle inceleneceğini, hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde kapsamlı incelemeler yapılacağını bildirdi. Bu yaklaşımın, arama çalışmalarının etkinliğini artırması ve bulunamayan bölümlere erişimde yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, özel donanımlı Optimus Prime gemisinin Girne’deki arama çalışmalarına dahil olduğunu belirterek, "Geminin sahip olduğu teknik imkanlar sayesinde enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarına erişilmesi, iç bölümlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi ve hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak kapsamlı bir çalışma yürütülmesi mümkün olacaktır" dedi.