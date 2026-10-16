Ordu Ayazlı'da şerit dışına çıkan kamyon minibüse çarptı: 1 ölü, 23 yaralı

Kaza yeri ve araçların durumu:

Ordu Fatsa-Kumru-Korgan kara yolu Ayazlı Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, 52 TA 523 plakalı kamyonun sürücüsü M.A.Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve yol üzerinde durdu. Bu sırada aynı güzergahtan ilerleyen 52 M 2557 plakalı yolcu minibüsü, sürücü H.İ.A. idaresinde kamyona çarptı.

Can kaybı ve yaralananlar:

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Ş.S. (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 18'i öğrenci olmak üzere toplam 23 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Müdahale ve soruşturma:

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunması üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirirken, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

ORDU'DA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 18'İ ÖĞRENCİ 23 KİŞİ YARALANDI.