MTÜ COP31'e 12 bilimsel projeyle uluslararası sahnede yer almak istiyor

MTÜ'nin COP31 hazırlıkları:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım, çevre koruma ve iklim dirençli şehirler alanlarında hazırladığı 12 bilimsel çalışmayla COP31'te görünür olmayı planlıyor. Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, TRTGAP Radyo programında çalışmaların kapsamını ve hedeflerini anlattı.

deprem deneyiminden uluslararası paylaşıma:

Bentli, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya'nın yaşadığı deneyimin uluslararası platformlarda paylaşılmasının önemini vurguladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz koordinasyonunda yürütülen projeler arasında yeni konutlarda enerji verimliliğinin artırılması, mevcut betonarme yapıların güvenlik değerlendirmesi ve afet yönetimine yönelik uygulamalar bulunuyor. Ayrıca karbon emisyonlarını azaltmaya dönük önlemler ve yapay zekâ destekli karar sistemleri geliştirilmesi hedefleniyor.

akıllı tarım ve yerel üretime destek:

Malatya'nın kayısı üretimindeki yeri doğrultusunda hazırlanan projeler akıllı tarım uygulamalarına odaklanıyor. Biyomühendislik Bölümü'nden Doç. Dr. Ekrem Akbulut'un çalışmaları, iklim krizine karşı kırılgan tarım alanlarını akıllı teknolojilerle korumayı amaçlıyor. Üniversitenin Avrupa Birliği destekli projesinin bütçesi yaklaşık 780 bin avro olarak belirtildi. Proje kapsamında Malatya'da başta kayısı üreticileri olmak üzere yaklaşık bin 500 çiftçiye sürdürülebilir tarım eğitimi verilmesi ve yaklaşık 50 bahçede güneş panelleri ile iklim izleme yazılımları kurulması planlanıyor.

Bu uygulamalarla hem enerji tüketiminin düşürülmesi hem de iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerinin sınırlandırılması hedefleniyor.

su kaynakları, sıfır atık ve uluslararası iş birlikleri:

Su Ürünleri Mühendisliği alanında Prof. Dr. Mehmet Varol tarafından yürütülen projeler, Karasu Nehri'ndeki toksik metal ve siyanür kirliliğinin izlenmesi ile Dicle Havzası'ndaki barajların karbon emisyonlarının ölçülmesini kapsıyor. Ayrıca 'Sıfır Atık, Sanat ve Uluslararası İş Birliği' başlıklı çalışmalarda atık poşetlerinin sürdürülebilir tasarım ürünlerine dönüştürülmesi hedefleniyor. Azerbaycan'da gerçekleştirilen COP29'un iklim eylemi mirasının COP31'e taşınması ve yeni ortaklıkların geliştirilmesi de gündemde yer alıyor.

Bentli, üniversitenin COP31'e sadece bildiri sunmak için gitmediğini, tarımdan yapay zekâya, sıfır atıktan afet yönetimine kadar somut projelerle katılacaklarını belirtti ve ortak araştırma fırsatlarına vurgu yaptı.

kamuya destek ve Malatya'nın dönüşümü:

Rektör, yeniden yapılanma sürecinde üniversitelerin bilimsel yayın ve akademik danışmanlık yoluyla kamu kurumlarına katkı sunmasının önemine dikkat çekti. Bentli yeni yapıların güncel deprem yönetmeliklerine uygun inşa edilmesi, denetimlerin titizlikle yürütülmesi ve enerji verimliliğinin gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Malatya'nın daha dirençli bir şehir kimliği kazanmaya başladığını ve akademik çalışmaların bu dönüşüme katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Bentli, çalışmalarına verdiği destekler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkürlerini iletti.

MTÜ'nün COP31 katılımı, yerel deneyimleri uluslararası düzeye taşıma, yeni iş birlikleri kurma ve uygulamaya dönük projeler geliştirme hedeflerini bir arada taşıyor.

MTÜ REKTÖRÜ BENTLİ, COP31 HAZIRLIKLARINI TRTGAP RADYO’DA ANLATTI