Kayapınar Tosunlu'da iddia edilen intihar: V.İ.'nin cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Tosunlu Mahallesi'nde, iddiaya göre eşiyle tartışmasının ardından bir kişi yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar ettiği ileri sürüldü. Direkte hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve tespitteki işlemler:

Olay yerine sevk edilen ekipler arasında 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yer aldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, hakkında intihar iddiası bulunan V.İ.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız beden, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.

soruşturma ve adli işlemler:

Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp morgu'na nakledildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE BİR KİŞİ, İDDİAYA GÖRE EŞİYLE TARTIŞMASININ ARDINDAN YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİNE BAĞLADIĞI İPLE İNTİHAR ETTİ.