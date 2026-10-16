Hesap hareketleri 165 milyon lirayı işaret etti: Malatya ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonu

operasyonun ayrıntıları:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen banka hesaplarında toplam 165 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi.

Yürütülen teknik ve mali incelemelerin ardından, 14 Ekim tarihinde Malatya ve Siirt illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda hesapları kullandırdığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen deliller ve materyaller:

Operasyon sırasında yapılan arama ve incelemelerde, dijital delil niteliği taşıyan 12 materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dijital veriler üzerinden soruşturmanın derinleştirilmesine devam ediliyor.

yakalananlar ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamaları sonucunda, şüphelilerden 3 kişi tutuklandı; diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten birimler, hesap hareketleri ve dijital materyallerin detaylı incelenmesine dayalı olarak operasyonun devam edebileceğini belirtiyor. Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında mali akışların takibinin önemine vurgu yaptı.

MALATYA VE SİİRT’TE YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA, HESAPLARINDA TOPLAM 165 MİLYON TL PARA HAREKETİ TESPİT EDİLEN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI.