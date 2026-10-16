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Eskişehir'de otel işletmecisinin beklenmedik ölümü polisi harekete geçirdi

Odunpazarı İstiklal Mahallesi'ndeki otelinde cansız bulunan 44 yaşındaki otel sahibi Cüneyt Y.'nin ölümü şüpheli sayıldı; yakınları otel önünde gözyaşı döktü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de otel işletmecisinin beklenmedik ölümü polisi harekete geçirdi

Olay yerinde ilk inceleme:

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak üzerindeki bir otelde, 44 yaşındaki otel sahibi Cüneyt Y. cansız halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve belediye tabibi sevk edildi. Tabip tarafından yapılan ön incelemede ölüm şüpheli olarak değerlendirildi.

Yakınların tepkisi ve süren soruşturma:

Olay sonrası, Cüneyt Y.'nin yakınları otelin önünde gözyaşlarına boğuldu. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı; yetkililer, ölümün nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ESKİŞEHİR&#039;DE SAHİBİ OLDUĞU OTELDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILAN ŞAHSIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ...

ESKİŞEHİR'DE SAHİBİ OLDUĞU OTELDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILAN ŞAHSIN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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