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Yeni adımlarla Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticari ilişkiler derinleşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erdoğan ve Hun Manet görüşmesi sonrası Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirme hedefini paylaştı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 23:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yeni adımlarla Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticari ilişkiler derinleşecek

Yeni adımlarla Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticari ilişkiler derinleşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet arasında gerçekleştirilen görüşmeye ve ortak basın açıklamasına katıldığını duyurdu. Bolat, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha geniş bir gündemle ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmenin kapsamı:

Açıklamada, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ilişkilerin başta ticaret ve yatırımlar olmak üzere savunma sanayii, enerji, eğitim ve kültür alanlarında da güçlendirilmesine yönelik ortaya konulan iradeye vurgu yapıldı. Bolat, bu alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin her iki ülke için karşılıklı fayda sağlayacağını kaydetti.

Hedefler ve öncelikler:

Bakan Bolat, iki ülke arasında karşılıklı yatırım imkanlarının artırılması ve ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Bu hedeflere ulaşmak için köklü dostluk ilişkilerinden güç alınarak, ilişkilerin her alanda daha da derinleştirilmesi yönünde çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Bolat’ın değerlendirmesi, iki ülke yetkililerinin ortak açıklamasını tamamlayıcı nitelikte oldu ve önümüzdeki dönemde ekonomik diyalog mekanizmalarının geliştirilmesine işaret etti. Yetkililer, somut adımlar için ikili görüşmelerin ve çalışma gruplarının önemine dikkat çekti.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, TÜRKİYE İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞ BİRLİĞİNİ...

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, TÜRKİYE İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİREREK KARŞILIKLI YATIRIM İMKANLARINI ARTIRMAYI VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİ DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ BİLDİRDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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