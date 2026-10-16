Mali incelemede 6,2 milyarlık hareket: yasa dışı bahis ağında 29 tutuklama

Operasyonun özeti:

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis ve kumar sitelerine para transferlerine aracılık ettikleri iddia edilen şüpheliler hedef alındı. Operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, adliyeye sevk edilenlerden 29’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hesap hareketlerinde 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık para trafiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamı:

Soruşturma, 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet suçuna ilişkin yürütüldü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığının hazırladığı rapor esas alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin mali analizleriyle, aralarında ortaklık bağı bulunmayan 11 şirketin sahibi olduğu belirlenen 36 şüpheli tespit edildi. İncelemede, 2023-2025 dönemine ait kişisel ve şirket hesap hareketlerinin toplam 722 bin 235 işlem olduğu saptandı ve bu hareketlerin toplam tutarı kayda geçti.

Operasyon ve gözaltılar:

Emniyet güçleri Kocaeli, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Karabük, Samsun, Mardin, Muş, Uşak ve Hakkari’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi; ayrıca 5 gram esrar ve 120 fişek bulundu. Operasyon kapsamında yakalananlardan birinin halihazırda ceza infaz kurumunda olduğu, birinin yurtdışında bulunduğu belirlendi. Firari durumda olan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma dosyasıyla ilgili adli süreç sürerken, yetkililer mali delillerin incelenmesine ve bağlantıların çözülmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Kamuoyuna yansıyan rakamlar ve gözaltı-tutuklama kararları, yasa dışı bahis ve kumar ağlarına finansal aracılık eden yapıların tespitine yönelik kapsamlı bir operasyonun parçası olarak değerlendiriliyor.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR SİTELERİNE PARA TRANSFERLERİNE ARACILIK ETTİKLERİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK 16 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 34 ŞÜPHELİDEN 29'U TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.