Ordu'da iki operasyonda 6 kişi tutuklandı, 1 kilo 894 gram metamfetamin ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyon kapsamında toplam 6 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında 3 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu belirtildi.

Ele geçirilen maddeler ve deliller:

Şüphelilere yönelik aramalarda, 208 adet halinde toplam 1 kilo 894 gram metamfetamin ile bir hassas terazi ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen miktar ve paketlenme şeklinin ticari amaçlı dağıtıma işaret eden deliller arasında değerlendirildiğini bildirdi.

Adli süreç ve soruşturmanın seyri:

Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan tüm şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Yetkililer, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini ve benzer operasyonların sürdürüleceğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDE VE HASSAS TERAZİ