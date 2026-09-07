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Ordu’da kırtasiye denetimleri eğitim öncesi yoğunlaştı

Ordu İl Ticaret Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim dönemi öncesi kırtasiyelerde etiket-kasa uyumu ve haksız fiyat artışına karşı kapsamlı denetim yürüttü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:48

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ordu’da kırtasiye denetimleri eğitim öncesi yoğunlaştı

Denetimler başladı:

Ordu’da 2026-2027 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde kırtasiyelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesindeki iş yerlerinde basına açık yapılan kontrollerde ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını, etiketlerde yazılı fiyatlarla kasadaki fiyatların uyumunu ve raf-kasa farklarını inceledi.

Yapılan denetimlerde ayrıca işletmelerin fiyat listeleri üzerinden haksız fiyat artışı uygulayıp uygulamadığına ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Denetim kapsamı ve mevzuat:

Ordu İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, denetimlerin Ticaret Bakanlığı talimatları ve Ordu Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Çakır, denetimlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Yönetmeliği çerçevesinde yapıldığını vurguladı ve uygulamaların etiket, raf ve kasa uyumu ile fiyat listeleri üzerinden titizlikle izlendiğini söyledi.

Saptanan ihlaller ve uygulanan yaptırımlar:

Müdür Çakır, 2026 yılı içinde il genelinde yürütülen denetimlerin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre bu yıl 1.080 firma denetlenmiş ve toplam 91.771 ürün kontrol edilmiştir. Denetimler sonucunda 115 firmada 252 aykırılık tespit edilmiş ve bu aykırılıklar nedeniyle toplam 1.001.196 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Çakır, okulların açılmasına kısa süre kala denetimlerin sıklaştırılarak devam ettiğini, geçen hafta ve bugün ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiğini belirtti. Denetimlerin amaçlarından birinin tüketiciyi korumak ve okula dönüş döneminde oluşabilecek haksız fiyat artışlarını önlemek olduğu kaydedildi.

DENETİMLERDE AYRICA FİYAT LİSTELERİ İLE HAKSIZ FİYAT ARTIŞI KAPSAMINDA DA İNCELEMELERDE...

DENETİMLERDE AYRICA FİYAT LİSTELERİ İLE HAKSIZ FİYAT ARTIŞI KAPSAMINDA DA İNCELEMELERDE BULUNULDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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