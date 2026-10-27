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Ordu'da trafik denetimleri: hız ve kırmızı ışık ihlali öne çıktı

Ordu'da bir haftalık denetimlerde 19.527 araç kontrol edildi; 3.762 sürücüye ceza uygulandı. En çok hız (1.064) ve emniyet kemeri ihlali (501) görüldü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ordu'da trafik denetimleri: hız ve kırmızı ışık ihlali öne çıktı

Denetimlerin kapsamı ve bulgular:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalarında 19.527 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Aynı süre içinde il genelinde kayıtlı 58 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 68 kişi yaralandı.

çeşitli ihlaller ve uygulanan cezalar:

Denetimler sırasında sürücülere yönelik tespit edilen başlıca ihlaller ve uygulanan cezalar şu şekilde kaydedildi: 52 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 87 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 54 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 114 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza uygulandı. En yüksek sayıda tespit edilen kural ihlali hız limitlerini aşmak oldu; 1.064 sürücü hız nedeniyle işlem gördü.

Ayrıca denetimlerde 161 sürücü seyir halindeyken cep telefonu ile görüşmekten, 501 sürücü emniyet kemeri kullanmamaktan, 124 motosiklet sürücüsü kask kullanmamaktan ve 55 sürücü yüksek sesle müzik dinlemek suçundan işlem gördü.

genel sonuç ve takip:

Toplamda 3.762 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapılırken, 48 araç trafikten men edildi ve 52 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Emniyet yetkilileri denetimlerin, trafik kazalarını azaltma hedefiyle planlı ve aralıksız şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

ORDU&#039;DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 19 BİN 527 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ...

ORDU'DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 19 BİN 527 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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