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Ordu'da trafik kazasında yerel televizyon yöneticisi yoğun bakımda

Ordu'nun Atatürk Bulvarı'nda motosikletiyle kavşakta dönen yerel televizyon yöneticisi Dursun Biran Yılmaz'a otomobil çarptı; Yılmaz ameliyat sonrası yoğun bakımda.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 18:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ordu'da trafik kazasında yerel televizyon yöneticisi yoğun bakımda

kaza ve ilk müdahale:

Ordu'nun Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz yönetimindeki 52 AGK 950 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz motosikletten savrularak yola düştü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

sağlık durumu ve tedavi:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından üç saatlik ameliyat geçiren Yılmaz, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

soruşturma sürüyor:

Kaza sonrası jandarma ve ilgili birimlerce olay yerinde inceleme başlatıldı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün B.A. olduğu, otomobilin plakasının 34 FG 6437 ve motosikletin plakasının 52 AGK 950 olduğu kaydedildi. Yetkililer, kaza nedeni ve trafik kurallarına uyum açısından yapılacak değerlendirmelerin ardından kamuoyuna bilgi verileceğini bildirdi.

ORDU’DA YEREL BİR TELEVİZYONUN YÖNETİM KURULU BAŞKANI DURSUN BİRAN YILMAZ, MOTOSİKLETİYLE SEYİR...

ORDU’DA YEREL BİR TELEVİZYONUN YÖNETİM KURULU BAŞKANI DURSUN BİRAN YILMAZ, MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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