Orduspor Fethiyespor deplasmanında 3 gollü galibiyetle başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 52 Orduspor, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazanırken goller Mücahit Can Akçay (13.), Yağızcan Erdem (21.) ve Talha Osman (90+4.) imzasını taşıdı.

maçtan öne çıkanlar:

Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Hakan Özler, Tuğberk Uygun

Maçın skorunu belirleyen üç gol, Orduspor'a deplasmanda rahat bir skor sağlarken, Fethiyespor evinde aradığı golü bulamadı. Sarı kartlar Fethiyespor'dan Şahan ve Kerem'e, 52 Orduspor'dan ise Serhat'a çıktı.

kadrolar, değişiklikler ve goller:

Fethiyespor: Nurullah, Cengiz, Şahan, Muhammed, Burak (Deniz dk. 46), Bora (Eren dk. 46, Yusuf dk. 71), Cihan (İrfan dk. 46), Hıfsullah, Alberk, Ramazan (Kerem dk. 80), Enes.

52 Orduspor: Kıvanç, İsmail, Serhat, Harun (Kazımcan dk. 75), Alper (Sezer dk. 87), Mücahit (Suat dk. 66), Alim, Alaettin Batuhan, Yağızcan (Talha Osman dk. 75), Mehmet Alp (Mehmet dk. 87), Burak.

Goller: Mücahit Can Akçay (dk. 13), Yağızcan Erdem (dk. 21), Talha Osman (dk. 90+4).

Maçın skor çizelgesi erken dakikalarda açıldı; Mücahit'in 13. dakikadaki golü konuk ekibe öne geçme imkânı sağladı ve Yağızcan'ın 21. dakikadaki vuruşu farkı artırdı. Uzatma dakikasında Talha Osman skoru belirleyerek Orduspor'a deplasmanda rahat bir galibiyet getirdi.

Bu sonuçla 52 Orduspor sezona moral dolu bir giriş yaparken, Fethiyespor evinde eksiklerini gidermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Her iki takımın da ilerleyen haftalarda performansını ölçmek için bu ilk haftanın verileri önemli bir gösterge olacak.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN İLK HAFTASINDA FETHİYESPOR EVİNDE 52 ORDUSPOR'A 3-0 MAĞLUP OLDU.