Orhaneli'de alevler hızlı müdahale ile kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Olay, saat 13.03 sıralarında Yakuplar Mahallesi mevkiinde kayıtlara geçti ve kısa sürede ekipler harekete geçti.

Müdahale ve sevk edilen araçlar:

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 1 drone ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi. Yangına ayrıca bölge bünyesindeki 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildi.

Son durum ve soğutma çalışmaları:

Havadan ve karadan eş zamanlı müdahale sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Sahada soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki gelişmeler Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yakından takip ediliyor.

BURSA'NIN ORHANELİ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.