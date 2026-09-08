Orhaneli'de alevlere karşı geniş çaplı müdahale

Orhaneli'de yangına müdahale sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan eş zamanlı müdahale uygulanıyor.

sevk edilen ekipler ve araçlar:

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 4 araç ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Bölgeye ayrıca BUSKİ, Nilüfer Belediyesi ve Keles Belediyesine ait toplam 3 su tankeri sevk edildi. Ekipler alevlere su takviyesi ve karadan müdahale ile yanıt veriyor.

çalışmaların odak noktası ve koordinasyon:

Alevlerin büyümesinin önüne geçmek ve müdahalenin etkinliğini artırmak amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bölgedeki gelişmeler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor ve ekiplerin operasyonları yönlendiriliyor.

BURSA’NIN ORHANELİ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR. YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP VE SU TANKERİ SEVK EDİLDİ.