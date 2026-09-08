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Didim’in voleybolunda yeni dönem: kadro ve teknik ekip güçlendirildi

Polat Group Didim Belediyespor, TVF Kadınlar 2. Ligi öncesi yeni transferler ve teknik kadroyla sezona iddialı giriyor; imzalar Hatice Gençay ile atıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Didim’in voleybolunda yeni dönem: kadro ve teknik ekip güçlendirildi

kadroyu güçlendirme hamlesi:

TVF Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Polat Group Didim Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına yeni transferlerle devam ediyor. Kulüp, farklı pozisyonlarda görev yapan oyuncuları kadroya katarak saha içindeki çeşitliliği ve alternatif oyun planlarını artırmayı hedefliyor. Yeni oyuncuların geçmişte forma giydikleri takımlar ve sahip oldukları deneyimler, takımın sezon içindeki hedeflerine katkı sağlayacak unsurlar olarak öne çıkıyor.

Yönetim tarafından yapılan düzenlemeler, takımın saha içi performansını kısa sürede yükseltme amacı taşıyor. Transferlerin duyurusu ve sözleşme töreni, kulübün sezon başlamadan önce birlik ve motivasyon mesajı vermesini sağladı.

teknik ekipteki değişim ve görev dağılımı:

Teknik kadroya yapılan atamalar da yeni dönemin en önemli hamleleri arasında. Takımın yeni başantrenörü olarak göreve getirilen Kurtuluş Kantar Turhan, takımın oyun anlayışını ve idman düzenini üstlenecek. Yardımcı antrenör ve atletik performans sorumlusu olarak takımda yer alacak olan Yunus Öztürk ise hem saha içi taktiklere destek verecek hem de sporcuların performans hazırlığını yönetecek.

Teknik ekibin imza töreninde, ekip içi uyumun sezon başarısında belirleyici olduğu vurgulandı. Antrenörler ve sporcular arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik çalışmalara öncelik verileceği belirtildi.

imza töreni ve yönetim mesajı:

Yeni transferlerin sözleşmelerinin imzalandığı törende Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay hazır bulundu. Başkan Gençay, takıma ve teknik ekibe hitaben, 'Yeni sezonda da aynı hedefte, aynı heyecanda, aynı mücadelede beraberiz' ifadelerini kullanarak başarı dileklerini iletti ve sporculara kulüp ailesine hoş geldiniz dedi.

Polat Group Didim Belediyespor, güçlendirdiği kadrosu ve yeni teknik ekibiyle sezon içinde Didim’i en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor. Kulüp, hazırlık sürecini izleyici beklentisini karşılayacak şekilde sürdürerek ligde iddialı bir duruş sergilemeyi planlıyor.

DİDİM BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI SEZONA İDDİALI HAZIRLANIYOR

DİDİM BELEDİYESPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI SEZONA İDDİALI HAZIRLANIYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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