Altın Top 2026: Dembele ve Messi'nin de aralarında olduğu 30 aday açıklandı

Altın Top 2026 adayları açıklandı

Yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünde 2026 için yarışacak isimler resmen duyuruldu. Ödülün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan listede toplam 30 oyuncu yer alıyor. Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı ve son Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembele ile ödülü en fazla kazanan Lionel Messi'nin de adaylar arasında olduğu vurgulandı.

öne çıkan isimler:

Liste, farklı kuşaklardan ve pozisyonlardan isimleri bir araya getiriyor. PSG bağlantısı metinde öne çıkarken, Ousmane Dembele hem son ödülün sahibi olması hem de takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı nedeniyle dikkat çekiyor. Öte yandan, kariyerinde birden fazla kez Altın Top kazanan Lionel Messi'nin adaylar arasında yer alması beklenen bir gelişme olarak kaydedildi.

tam aday listesi:

Adaylar şöyle: Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Ousmane Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Lionel Messi, Joao Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinicius Junior, Vitinha.

Ödül töreni öncesinde açıklanan bu liste, yılın en formda oyuncularını ve sahadaki etkilerini değerlendirecek jüri için referans niteliği taşıyor. Adaylar arasından kazanan, jüri değerlendirmeleri sonucunda törende ilan edilecek.

YILIN FUTBOLCUSUNA VERİLEN 'ALTIN TOP' (BALLON D'OR) ÖDÜLÜ İÇİN 2026 YILININ ADAYLARI BELLİ OLDU