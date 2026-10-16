Orhaniye’de altyapı seferberliği: cadde ve sokaklarda kapsamlı yenileme

Çalışmanın kapsamı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi ile 170, 168 ve 111. sokaklarda altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütüyor.

Proje kapsamında toplam 4 bin 730 metre yağmursuyu hattı, 826 metre kanalizasyon hattı, 12 bin metrekare kaldırım, bin 860 metre bisiklet yolu, 500 metre bilgi işlem hattı ve 3 bin metre zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve çift kat asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Tamamlanan işler:

Şu ana kadar gerçekleştirilen imalatlar arasında 3 bin metre yağmursuyu hattı, 500 metre kanalizasyon hattı, bin 780 metrekare kaldırım, 300 metre bisiklet yolu ile 750 metrelik yol düzenleme ve asfalt imalatı yer alıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kalan işlerin de kısa sürede tamamlanacağını belirtiyor.

Mahalle sakinlerinin görüşleri:

Prof. Dr. Ozan Bahar, yaklaşık 30 yıldır Muğla’da yaşadığını belirterek, "Bu bölgede yağmur yağdığında büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Yapılan çalışmalarla bu sorunların giderileceğine inanıyorum. Tekerlekli sandalye kullanıyorum ve dışarı çıktığımda her yere rahatlıkla ulaşabilmek istiyorum. Çalışmalar tamamlandığında mahallemde daha rahat hareket edebileceğimi düşünüyorum" dedi.

Özgür Deniz Ateş ise, "Bu bölgede özellikle kış aylarında sıkıntılar yaşanıyordu. Büyükşehir Belediyesi sorunu tespit ederek çalışmalara başladı. Çalışmalar şu anda çok iyi ilerliyor. Önümüzdeki kışı çok daha rahat geçireceğimize inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Orhaniye Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan, "Yıllardır en büyük sorunumuz yağışlı havalarda yaşanan su birikintileriydi. Yağmur yağdığında yollarımızda diz boyu su oluşuyor, hem yayalar hem de araçlar zorlanıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde başlayan çalışmalar artık tamamlanma aşamasına yaklaştı. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yetkili açıklaması:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Harita Mühendisi Buğra Kabul, "Menteşe Belediyemiz ile yaptığımız protokol kapsamında Orhaniye Mahallesi’nde yağmursuyu hattı, kaldırım, bisiklet yolu ve asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar 3 bin metre yağmursuyu hattı, 500 metre kanalizasyon hattı, bin 780 metrekare kaldırım, 300 metre bisiklet yolu ve 750 metre yol çalışmasını tamamladık. Kalan imalatları da kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kalan çalışmaların da kısa sürede tamamlanarak bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini hedefliyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MENTEŞE BELEDİYESİ İLE İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA ORHANİYE MAHALLESİ ŞEHİT ASTEĞMEN YILDIRAY ÇELTİKLİOĞLU CADDESİ’NDE YAĞMURSUYU HATTI, KALDIRIM, BİSİKLET YOLU VE ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.