Yargıtay kararı ve dava süreci:

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Zonguldak’ta cesedi ormanlık alanda yakılmış bulunan Afganistan uyruklu madenci Vezir Mohammad Nourtani (50) hakkında verilen mahkeme kararını onadı. Dosyada yargılanan altı sanık arasında, ruhsatsız kömür ocağını işleten Enver G. ve Hakan K. hakkındaki hükümlerin temyiz incelemesi sonuçlandı.

Olayın kronolojisi:

Kilimli ilçesi Dağbaca mevkiindeki ocak, 1 Kasım 2023 tarihinde imha edilip kapatıldı. Ancak sanıkların ocak işletmeciliğine kaçak devam ettiği iddiası üzerine, sigortasız çalışan Nourtani, 9 Kasım 2023 tarihinde kömür nakli sırasında sırt üstü düştü. Olay yerinde kalp masajı yapıldığı ve zaman zaman nefes aldığı belirtilen Nourtani, vagonla ocaktan çıkarıldıktan sonra battaniyeye sarılıp bir otomobilin bagajına konuldu. Ertesi gün cesedi, Kırat Mahallesi Osmanlı mevkiindeki ormanlık alanda yakılmış halde bulundu. Mahkeme kayıtlarında, madencinin kıyafetlerinin sobada yakılması ve kamera cihazının çekim açısının değiştirilmesine yönelik girişimler delil karartma kapsamında değerlendirildi.

Adli tıp, bilirkişi ve ceza kararları:

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulu raporu (3 Aralık 2024) Nourtani’nin kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini ve cesedin ölümünden sonra yakıldığını bildirdi. Raporda, zamanında hastaneye götürülse kurtarılma ihtimalinin tespit edilemediği de yer aldı. Öte yandan, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti olayı 5510 sayılı Kanun kapsamındaki iş kazası olarak nitelendirdi; gerekli güvenlik önlemlerini almayan ocak işletmecilerini asli kusurlu, Nourtani’yi ise tali kusurlu buldu.

Mahkemece, ruhsatsız ocağı işleten Enver G. ve Hakan K.'ye bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 5 yıl 8'er ay hapis cezaları verildi; Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu hükmü oy birliğiyle onadı (8 Ekim 2026 karar tarihi). Nourtani ailesinin avukatı suçun kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesi yönündeki itirazını temyiz etti, ancak Yargıtay bu talebi reddetti.

Ayrıca, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından A.A.'ya verilen 4 yıl 6 ay, S.K. ve E.D.'ye verilen 2'şer yıl, A.Ç.'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarına ilişkin istinaf kararlarının temyize tabi olmadığı kaydedildi. Dava dosyasının işlem yapılmak üzere Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

ZONGULDAK’TA CESEDİ ORMANLIK ALANDA YAKILMIŞ HALDE BULUNAN AFGANİSTAN UYRUKLU MADENCİ VEZİR MOHAMMAD NOURTANİ’NİN (50) ÖLÜMÜNÜ İŞ KAZASI OLARAK DEĞERLENDİREN MAHKEMENİN KARARI YARGITAY TARAFINDAN ONANDI.