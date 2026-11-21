Çocukların mumla yarattığı gün: Erzincan'da haklar ve paylaşma

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Çocuk Hakları Komitesi üyelerinin katılımıyla çocuklara yönelik mum yapımı ve süsleme çalışmaları gerçekleştirildi.

etkinlikte neler yapıldı:

Çocuklar el becerilerini kullanarak mum yaptı ve süsledi. Etkinlik boyunca birlikte üretme, dayanışma ve paylaşma duyguları ön plana çıktı; katılımcılar birbirleriyle iletişim kurarak keyifli vakit geçirdi.

Programın sonunda Dünya Çocuk Hakları Günü anısına hazırlanan pasta kesildi ve günün mutluluğu çocuklarla paylaşıldı.

yetkililerin açıklamaları:

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, çocukların haklarının korunması, seslerinin duyulması ve güven içinde büyüyebilmeleri için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Etkinliğin hem yaratıcılığı teşvik ettiği hem de çocuk haklarına dair farkındalığı pekiştirdiği vurgulandı.

ERZİNCAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇOCUKLARA YÖNELİK MUM YAPIMI VE SÜSLEME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ