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Ormanlık alanda gömülü bulunan 11 aylık bebek hayata tutundu

Güney Carolina'da kaybolan 11 aylık Koah Sharpe, ormanlık alanda köpek kafesi içinde sığ bir çukura gömülü halde bulundu; sağlık durumu stabil.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ormanlık alanda gömülü bulunan 11 aylık bebek hayata tutundu

olanın keşfi:

Lexington County Şerifi Jay Koon tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 aylık Koah Sharpe ormanlık bir alanda, bir köpek kafesi içinde havluya sarılı halde ve sığ bir çukurda gömülü bulundu. Şerif Koon, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kaldığının düşünüldüğünü söyledi.

Arama ekipleri, bebeğin bulunduğu yerin Michael Comer isimli babanın babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıkta olduğunu ve alanda yakın zamanda kazılmış toprak izleri fark ettiklerini bildirdi.

soruşturmanın seyri:

Koon, annenin bebeği dışarı çıktığı sırada babasına bıraktığını ve pazartesi günü bebeğin kaybolduğunun bildirildiğini aktardı. Pazartesi gecesi Michael Comer hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandı.

Şerif, savcılıkla birlikte çalıştıklarını ve olayla ilgili olarak babaya veya başka kişilere yönelik ek suçlamaların değerlendirilmekte olduğunu belirtti.

Koah Sharpe hızlıca hastaneye kaldırıldı; yetkililer bebeğin sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Yetkililer olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturmayı sürdürüyorlar.

KOAH SHARPE VE BABASI

KOAH SHARPE VE BABASI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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