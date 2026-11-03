Ortaca'da otellerde sezon sonu gıda güvenliği denetimi

Denetimin amacı ve kapsamı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Sarıgerme Mahallesi'nde faaliyet gösteren büyük ölçekli otellerde sezon sonu gıda denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler, halk sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından planlı şekilde yürütüldü.

Hangi alanlar kontrol edildi

Gıda kontrol ekipleri; soğuk hava ve kuru gıda depolarının muhafaza şartları, sıcaklık takip kayıtları, mutfak iş akış şemaları, ayırıcı tezgâhlar ile kritik kontrol noktalarını inceledi. Ayrıca mutfak bölümlerindeki genel hijyen uygulamaları ve personel uygulamaları gözlemlendi.

Eğitim ve bildirimler

Denetimler sırasında mutfak çalışanlarına gıda güvenilirliği, hijyen kuralları ve uygun muhafaza şartları konusunda bilgilendirme yapıldı. İşletme yetkililerine tespit edilen eksikliklerin listesi iletilerek, gerekli düzeltici işlemlerin planlanması istendi.

Fiziksel altyapı tespitleri ve takip

Kontrollerde tespit edilen fiziki altyapı eksiklikleri ve yıpranmalar işletme sorumlularına bildirildi. Yetkililer, bu eksikliklerin bir sonraki turizm sezonuna kadar tamamlanmasının gerektiğini vurguladı ve bakım-onarım sürecinin takip edileceğini belirtti.

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin resmî kontrol çerçevesinde süreceğini ve bölgedeki otellerde benzer uygulamaların düzenli olarak devam edeceğini bildirdi. Bu adımların, sezon dışı dönemde dahi gıda güvenliğini korumaya yönelik olduğu ifade edildi.

MUĞLA’NIN ORTACA İLÇESİNDE, SARIGERME MAHALLESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN BÜYÜK ÖLÇEKLİ OTELLERE YÖNELİK SEZON SONU GIDA DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.