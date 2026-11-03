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Aydın'da pazar girişlerinde hayvan sağlığı önceliği

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, küpesiz, belgesiz veya menşei belli olmayan hayvanların pazara girişini engelleyerek hayvan sağlığını koruyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın'da pazar girişlerinde hayvan sağlığı önceliği

Denetimlerin amacı ve kapsamı:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki hayvan pazarlarında denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Yapılan açıklamada denetimlerin temel amacının hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek olduğu vurgulandı.

Hangi hayvanlar satışa alınmıyor:

Denetimlerde özellikle küpesiz, belgesiz veya menşei belli olmayan hayvanlar üzerinde yoğun kontroller gerçekleştiriliyor. Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen hayvanların pazarlara girişine izin verilmiyor ve bu hayvanların alım-satımına aracılık edilmesine müsaade edilmiyor.

Uygulama ve üretici güvenliği:

Ekipler hayvan hareketlerini yakından takip ederek, pazarlarda düzenin sağlanmasına çalışıyor. Denetimlerin amacı, hem salgın risklerini azaltmak hem de üreticilerin güvenli bir ortamda alım-satım yapabilmesini temin etmek olarak açıklandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu kontrollerin il genelindeki tüm pazarlarda kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

AYDIN GENELİNDEKİ HAYVAN PAZARLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, KÜPESİZ, BELGESİZ VE MENŞEİ...

AYDIN GENELİNDEKİ HAYVAN PAZARLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE, KÜPESİZ, BELGESİZ VE MENŞEİ BELLİ OLMAYAN HAYVANLARIN PAZARLARA GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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