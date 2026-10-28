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Ortaokul yakınında 13 yaşındaki öğrenci otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Kahta'da Mevlana Ortaokulu yakınında 13 yaşındaki Muhammed Enes Ö.'ye bir otomobil çarptı; öğrenci Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ortaokul yakınında 13 yaşındaki öğrenci otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Ortaokul yakınında 13 yaşındaki öğrenci otomobilin çarpmasıyla yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki öğrenciye bir otomobil çarptı. Olayda yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve yer:

Kaza, Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesinde, Mevlana Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Muhammed Enes Ö. (13)'ye, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle öğrenci yola savruldu ve yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından öğrenciyi Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; sürücü ve aracın plakasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN 13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ, OTOMOBİLİN...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN 13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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