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Tuzluca'da yol çalışması sahasında çarpışma: iki araçta maddi hasar

Tuzluca'da yol çalışması bölgesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanma olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tuzluca'da yol çalışması sahasında çarpışma: iki araçta maddi hasar

kaza ayrıntıları:

Kaza, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Yukarı Mahalle Dört Yol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol çalışması yapan 06 FKY 624 plakalı kamyon ile Zeki K.'ye ait 49 AS 927 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

hasar ve yaralanma durumu:

Kazada yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili ulaşılabilir başka detay bildirilmedi.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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