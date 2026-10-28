Tuzluca'da yol çalışması sahasında çarpışma: iki araçta maddi hasar

kaza ayrıntıları:

Kaza, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Yukarı Mahalle Dört Yol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol çalışması yapan 06 FKY 624 plakalı kamyon ile Zeki K.'ye ait 49 AS 927 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

hasar ve yaralanma durumu:

Kazada yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili ulaşılabilir başka detay bildirilmedi.

TUZLUCA’DA KAMYON İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI