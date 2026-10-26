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Osimhen derbide fenerbahçe'ye karşı gol sayısını 5'e çıkardı

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde iki gol atarak rakibe karşı toplam gol sayısını 5'e yükseltti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Osimhen derbide fenerbahçe'ye karşı gol sayısını 5'e çıkardı

Osimhen derbide fenerbahçe'ye karşı gol sayısını 5'e çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı forveti Victor Osimhen, bu maçta fileleri iki kez havalandırdı ve Fenerbahçe'ye karşı skorunu 5 gole yükseltti.

maçta öne çıkanlar:

Osimhen, Fenerbahçe derbilerinde toplamda 6. maçına çıktı ve bu karşılaşmada attığı iki golle rakip fileleri bir kez daha sarstı. Oyuncunun maç içindeki etkisi, hücum hattına dinamizm kattı ve takımın saha içindeki pres oyununa olumlu yansıdı.

Osimhen'in derbi karnesi:

27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği maçlarda Galatasaray'ın bilançosu dikkat çekiyor; Osimhen'in oynadığı derbilerde Galatasaray 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu veriler ışığında Osimhen'in derbi performansı maç başına ortalama 0,83 gol düzeyinde seyrediyor (5 gol/6 maç).

Osimhen'in derbilerdeki tutarlılığı, Galatasaray'ın ezeli rakibe karşı rekabet gücünü artırıyor ve forvetin bu tür kritik karşılaşmalardaki varlığı takım için önemli bir avantaj oluşturuyor.

GALATASARAY’IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, FENERBAHÇE DERBİLERİNDEKİ GOL SAYISINI 5...

GALATASARAY’IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, FENERBAHÇE DERBİLERİNDEKİ GOL SAYISINI 5 YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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