Osimhen derbide iki golle ligdeki sayısını 8'e yükseltti

Osimhen derbide iki golle takımını öne geçirdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Maçta Nijeryalı forvet Victor Osimhen, iki kritik golle öne çıkan isim oldu.

ilk gol ve maçın akışı:

29. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, sert bir vuruşla fileleri sarstı ve skoru 1-0 yaptı. Bu pozisyon takımın hücumdaki temposunu yükseltti.

44. dakikada kullanılan köşe vuruşunda önce top uzaklaştırıldı; devamında Davinson Sanchez'in ceza sahası dışından şutunda kale önünde bulunan Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0ya taşıdı.

sezon performansı ve maç sonu gelişmeleri:

Bu iki golle Osimhen'in Trendyol Süper Lig'deki gol sayısı 8'e yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 1 golüyle birlikte bu sezonki toplam gol sayısı 9 oldu.

Maça 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada yerini Wilfried Singo'ya bıraktı. Osimhen'in derbideki etkili performansı, Galatasaray'ın hücum hattına önemli bir katkı sağladı.

GALATASARAY’IN NİJERYALI FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN, FENERBAHÇE DERBİSİNDE ATTIĞI 2 GOLLE BU SEZON TRENDYOL SÜPER LİG’DEKİ GOL SAYISINI 8’E ÇIKARDI.