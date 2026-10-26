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Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ligde beş maçlık yenilmezlik serisini sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 19 Mayıs 2024'ten beri rakibine ligde beş maçta yenilmedi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ligde beş maçlık yenilmezlik serisini sürdürüyor

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Alınan bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligde rakibine karşı yenilmezliğini sürdürdü.

yenilmezlik serisinin verileri:

Galatasaray, Fenerbahçe'ye ligde son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde yenilmişti. O tarihten sonra iki takım ligde birbirleriyle toplam 5 kez karşılaştı; sarı-kırmızılılar bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sonuç, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki lig performansında istikrarlı bir dönemin devam ettiğini gösteriyor.

GALATASARAY, FENERBAHÇE İLE TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE OYNADIĞI 5 KARŞILAŞMADA 3 GALİBİYET, 2...

GALATASARAY, FENERBAHÇE İLE TRENDYOL SÜPER LİG'DE OYNADIĞI 5 KARŞILAŞMADA 3 GALİBİYET, 2 BERABERLİK ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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