Kaza yeri ve araç bilgileri:

Kaza, Osmancık ilçesi D100 kara yolu Çorum kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.K. (60) idaresindeki 34 JK 9675 plakalı Fiat marka otomobil refüje çarptı; kazada sürücü yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil otoparka çekildi ve konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM'UN OSMANCIK İLÇESİNDE OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.