Osmaneli'de kararlı operasyon: 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Jandarma çalışması sonucu yakalama

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında Osmaneli ilçesinde bir şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan kişinin hakkında kesinleşmiş ceza bulunduğu bildirildi.

Suçlama ve kesinleşmiş ceza:

Yakalanan şahsın Mustafa M. S. olduğu tespit edildi. Hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, silahla tehdit ve hakaret suçlarından 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu bildirildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki tespit ve yakalama süreci, kurum tarafından koordine edildi.

İşlemler ve cezaevi teslimi:

Gözaltına alınan Mustafa M. S., gerekli adli ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve yakalama sürecinin detaylarının jandarma tarafından yürütüldüğü, ek bilgilendirmenin yetkili makamlarca yapılacağı açıklandı.

BİLECİK’TE 9 YIL 9 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI