Osmaneli'de sağlıklı kentleşme için Mimarlar Odası ile ortak protokol imzalandı

Osmaneli Belediyesi ile Mimarlar Odası arasında mesleki iş birliği

Osmaneli Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği arasında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Toplantıda, Furkan Burulday ve yönetim kurulu üyeleri F. Şeyda Özkeskin, Büşra Akdaş, Aleyna Ekşi, Dilara Aydın, Aybaran Tunca, Aslı Sena Baynal, Ebrar Cambaz ve Ayşenur Akkaya ile Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun yer aldı. Yapılan görüşmeler doğrultusunda iki kurum arasında karşılıklı mesleki ve teknik destek mekanizmalarının kurulması kararlaştırıldı.

protokolün kapsamı:

İmzalanan Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü çerçevesinde; sağlıklı kentleşmenin desteklenmesi, nitelikli yapılaşmanın teşvik edilmesi ve Osmaneli'nin kültürel, tarihi ile doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi hedefleniyor. Protokol, planlama, proje değerlendirme ve teknik eğitim gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesini öngörüyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, protokolün ilçenin planlı ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı ve Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği yönetimine teşekkür etti. Taraflar, önümüzdeki dönemde somut adımlar atmak üzere çalışma grupları oluşturmaya hazır olduklarını bildirdi.

OSMANELİ BELEDİYESİ İLE MİMARLAR ODASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ