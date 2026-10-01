Dolar 49,0293 +0,03%
Euro 55,5478 +0,01%
Bist 12.091,22 +1,21%
Altın Gram 6.611,43 +0,18%
EUR/USD 1,1308 -0,23%
Brent Petrol 99,58 +1,58%
--°

Osmaneli'de sağlıklı kentleşme için Mimarlar Odası ile ortak protokol imzalandı

Osmaneli Belediyesi ile Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği, sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma ve çevre korunması için ortak protokol imzaladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaneli'de sağlıklı kentleşme için Mimarlar Odası ile ortak protokol imzalandı

Osmaneli Belediyesi ile Mimarlar Odası arasında mesleki iş birliği

Osmaneli Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği arasında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Toplantıda, Furkan Burulday ve yönetim kurulu üyeleri F. Şeyda Özkeskin, Büşra Akdaş, Aleyna Ekşi, Dilara Aydın, Aybaran Tunca, Aslı Sena Baynal, Ebrar Cambaz ve Ayşenur Akkaya ile Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun yer aldı. Yapılan görüşmeler doğrultusunda iki kurum arasında karşılıklı mesleki ve teknik destek mekanizmalarının kurulması kararlaştırıldı.

protokolün kapsamı:

İmzalanan Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü çerçevesinde; sağlıklı kentleşmenin desteklenmesi, nitelikli yapılaşmanın teşvik edilmesi ve Osmaneli'nin kültürel, tarihi ile doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi hedefleniyor. Protokol, planlama, proje değerlendirme ve teknik eğitim gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesini öngörüyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, protokolün ilçenin planlı ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı ve Mimarlar Odası Bilecik Temsilciliği yönetimine teşekkür etti. Taraflar, önümüzdeki dönemde somut adımlar atmak üzere çalışma grupları oluşturmaya hazır olduklarını bildirdi.

OSMANELİ BELEDİYESİ İLE MİMARLAR ODASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

OSMANELİ BELEDİYESİ İLE MİMARLAR ODASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse yazılımla hastalara umut olmayı hedefliyor
images

77 yıllık hatıralarıyla yeniden köy yolunda
images

Yeni sezona hazırlık: Devrek ve Gökçebey'de okul sporları koordinasyonu
images

Amedspor tutkusu isme dönüştü: oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Canikman Şanlıurfa Teknofestinde minik ziyaretçilerin favorisi

Jandarma operasyonunda Karamürsel'de 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi

Rönesans ve Digital Realty’den Türkiye’ye 3 milyar dolara varan dijital altyapı yatırımı

Kartepe'de amatör sporlara milyonluk destekle yeni dönem

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı