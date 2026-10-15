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Osmanelili karateci Tuğba Çürük Polonya'da Türkiye'yi +66 kiloda temsil edecek

Osmanelisporlu Tuğba Çürük, üç aylık millî takım kampını tamamlayıp Polonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda +66 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmanelili karateci Tuğba Çürük Polonya'da Türkiye'yi +66 kiloda temsil edecek

Osmanelisporlu Tuğba Çürük Polonya'da tatamiye çıkıyor

Tuğba Çürük, Bilecik ve Osmanelispor Karate Takımı'nı temsil eden millî sporcu olarak Polonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin formasını giyecek. Organizasyona 114 ülke ve 2 bin 22 sporcu katılacak; Çürük ise +66 kilogram kategorisinde yarışacak.

Hazırlık süreci:

Üç aylık millî takım kampını tamamlayan Çürük, antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz yönetiminde son rötuşlarını yaptı. Kamp sürecinde teknik, taktik ve kondisyon hazırlıkları yoğun şekilde sürdürüldü; sporcu, uluslararası arenada başarılı bir performans sergileme hedefiyle yola çıktı.

Osmaneli ve Türkiye için önem:

Bilecikli sporcu, hem Osmaneli spor camiası hem de ülke genelinde ilgiyle takip edilecek. Çürük'ün şampiyonada tatamiye çıkması, genç sporcular için örnek teşkil ederken Osmanelispor'un uluslararası temsil gücünü de gösteriyor. Müsabakalar boyunca yerel destek ve takip artarak devam edecek.

Çürük'ün performansı, ülke puanına ve milli takımın genel değerlendirmesine katkı sağlayabilecek nitelikte; organizasyonda yer alması, deneyim ve görünürlük açısından önemli kabul ediliyor. Şampiyonadaki mücadeleleri ve sonuçları, Osmaneli'de ve Bilecik'te yakından izlenecek.

BİLECİKLİ SPORCU TÜRKİYE’Yİ POLONYA’DA TEMSİL EDECEK BİLECİKLİ MİLLÎ KARATECİ TUĞBA...

BİLECİKLİ SPORCU TÜRKİYE’Yİ POLONYA’DA TEMSİL EDECEK BİLECİKLİ MİLLÎ KARATECİ TUĞBA ÇÜRÜK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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