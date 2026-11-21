Osmanelispor darıca deplasmanına hazırlanmasını tamamladı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 6. Grup 6. hafta mücadelesinde Osmanelispor, yarın grup lideri Darıca 1934 Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Kırmızı-yeşilliler, sezonun kritik maçına sabah Osmaneli İlçe Stadı'nda yapılan ter idmanı ile son dokunuşları yaparak hazırlandı.

son idman ve maç bilgileri:

Osmanelispor'un son çalışması öğleden önce gerçekleşti; teknik ekip, fiziksel hazırlık ve taktik tekrarlarına ağırlık verdi. Zorlu karşılaşma Darıca İlçe Stadı'nda saat 14:00'te oynanacak. Yönetim ve oyuncular, alınan iyi sonuçların moralini korumayı hedefliyor.

taraftar desteği ve grup durumu:

İlçe halkı kritik maç öncesi takıma kenetlenmiş durumda. Taraftar grubu Balaban Meydan, son antrenmanda takımı yalnız bırakmazken deplasman yasakları konusunda taleplerini dile getirdi. Grupta Darıca 1934 Gençlerbirliği liderliği sürdürürken, Osmanelispor ise 3 beraberlik 2 galibiyetle 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Takım, bu pozisyonu yukarı taşımak için deplasmandan puan veya puanlar hedefliyor.

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